Дом Атамбаева был "конфискован" еще при Сооронбае Жээнбекове

Таким образом, конфискация имущества А.Ш. Атамбаева была произведена на основании судебного акта, вступившего в законную силу 14 августа 2020 года.

Первомайский районный суд Бишкека дал представителям СМИ пояснение, относительно заявления адвоката Алмазбека Атамбаева о конфискации имущества его подзащитного.

Напомним, приговором Первомайского районного суда Бишкека от 23 июня 2020 года Алмазбек Атамбаев был признан виновным в совершении преступления, предусмотренного частью 2 статьи 43, частью 2 статьи 319 УК КР ("коррупция" в редакции Закона от 2 февраля 2017 года) и осужден к лишению свободы сроком на 11 лет и 2 месяца. В отношении него применены принудительные меры уголовно-правового воздействия в виде конфискации с последующим обращением в собственность государства имущества Алмазбека Атамбаева, в том числе жилого дома в селе Кой-Таш.

В пояснении говорится, что в соответствии с главой 16 УК КР к принудительным мерам уголовно-правового воздействия относится конфискация (изъятие) имущества, состоящая в безвозмездном изъятии с последующим обращением в собственность государства имущества определенного на основании обвинительного приговора.

Постановлением судебной коллегии по уголовным делам и делам о проступках Бишкекского городского суда от 14 августа 2020 года, приговор Первомайского районного суда г. Бишкек от 23 июня 2020 года оставлен в силе.

На основании статьи 426 УПК КР приговор суда первой инстанции вступает в законную силу и подлежит обращению к исполнению по истечении срока на апелляционное обжалование, если он не был обжалован. В случае принесения апелляционных жалобы или представления приговор вступает в законную силу в день постановления приговора апелляционной инстанции.

В силу статьи 101 конституции КР вступившие в законную силу решения судов обязательны для всех государственных органов, органов местного самоуправления, юридических лиц, общественных объединений, должностных и физических лиц и подлежат исполнению на всей территории республики.

Обращение вступившего в законную силу приговора суда возлагается на суд, рассмотревший дело в первой инстанции (статья 429 УПК КР).

Однако поскольку по данному делу производился пересмотр указанных судебных актов, обращение их к исполнению было осуществлено только после принятия постановления верховного суда КР от 15 марта 2022 года, которым приговор Первомайского районного суда г. Бишкек от 23 июня 2020 года и постановление судебной коллегии по уголовным делам и делам о проступках Бишкекского городского суда от 14 августа 2020 года в отношении Алмазбека Атамбаева оставлены без изменения.

Таким образом, конфискация имущества А.Ш. Атамбаева была произведена на основании судебного акта, вступившего в законную силу 14 августа 2020 года.

В этой связи заявление адвоката Атамбаева – З. Жоошева, о том, что решение о конфискации имущества его подзащитного (жилой дом в с. Кой-Таш) было принято в бытность президентом Садыра Жапарова, не соответствует действительности. Соответствующее решение было принято, когда президентом был Сооронбай Жээнбеков.

Также в суде отметили, что согласно статье 95 конституции КР судьи независимы и подчиняются только Конституции и законам.

Источник: vb.kg