В Джалал-Абадской области врачи забыли в теле роженицы кусок трубки. Ответ Минздрава

Женщина мучилась два месяца, после чего выяснилось, что медики во время операции оставили в ней посторонний предмет.

Пользователь соцсетей Гулнура Медетова на своей странице опубликовала обращение на имя исполняющего обязанности министра здравоохранения Жаркынбека Касымбекова.

Она сообщает о том, что в Джалал-Абадском областном роддоме у одной из рожениц после операции (Кесарево сечение) в теле остался кусок отводной трубки (13 см), которая используется для вывода крови в послеоперационный период. Только после двух месяцев мучений женщины обнаружили причину ее недомогания. Повторной операцией удалили инородное тело.

Редакция Vesti.kg обратилась за комментарием в Министерство здравоохранения.

— Министерство здравоохранения КР взяло на контроль данную ситуацию, — ответили в пресс-службе Минздрава. — Координатору по здравоохранению Джалал-Абадской области поручено провести разбор и оказать необходимую помощь.

Источник: vesti.kg