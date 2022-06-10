В Джалал-Абадской области врачи забыли в теле роженицы кусок трубки. Ответ Минздрава

Женщина мучилась два месяца, после чего выяснилось, что медики во время операции оставили в ней посторонний предмет.
Пользователь соцсетей Гулнура Медетова на своей странице опубликовала обращение на имя исполняющего обязанности министра здравоохранения Жаркынбека Касымбекова.
Она сообщает о том, что в Джалал-Абадском областном роддоме у одной из рожениц после операции (Кесарево сечение) в теле остался кусок отводной трубки (13 см), которая используется для вывода крови в послеоперационный период. Только после двух месяцев мучений женщины обнаружили причину ее недомогания. Повторной операцией удалили инородное тело.
Редакция Vesti.kg обратилась за комментарием в Министерство здравоохранения.
— Министерство здравоохранения КР взяло на контроль данную ситуацию, — ответили в пресс-службе Минздрава. — Координатору по здравоохранению Джалал-Абадской области поручено провести разбор и оказать необходимую помощь.
Источник: vesti.kg
1) Не допускайте в комментариях лексику, считающуюся ненормативной.
2) Не обсуждайте и не оскорбляйте личность автора статьи или авторов комментариев.
3) Не размещайте в поле комментария статьи других авторов или ссылки на них.
4) Комментируя статью, не отклоняйтесь от ее тематики и не размещайте в комментариях рекламную информацию.
5) Не допускайте в комментариях разжигания религиозной или межнациональной вражды, а так же сведений, заведомо не соответствующих действительности.
ПРИМЕЧАНИЯ: - Авторы публикаций не вступают в переписку с комментаторами и не обсуждают собственные с материалы. - Редакция не несет ответственности за содержание комментариев. АДМИНИСТРАЦИЯ САЙТА ПРЕДУПРЕЖДАЕТ - КОММЕНТАРИИ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ, СИСТЕМАТИЧЕСКИ ГРУБО НАРУШАЮЩИХ РЕКОМЕНДАЦИИ КОММЕНТИРОВАНИЯ СТАТЕЙ, БУДУТ УДАЛЯТЬСЯ НЕМЕДЛЕННО!