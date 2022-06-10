Каковы итоги российско-кыргызской межрегиональной конференции

Стороны достигли договоренности по интенсификации межрегионального сотрудничества, особенно в экономической сфере.

Конференция прошла 9 июня в Екатеринбурге. В ней участвовали представители органов власти, бизнеса, эксперты из 18 субъектов России и всех областей Кыргызстана.

Накануне, 9 июня, в Екатеринбурге прошла IX Межрегиональная российско-кыргызская конференция, сообщает посольство России в Кыргызстане.

Отмечено, что мероприятие состоялось накануне, 9 июня, в Екатеринбурге. В нем участвовали представители органов власти, бизнеса, эксперты из 18 субъектов России и всех областей Кыргызстана. На панельных сессиях обсуждались вопросы укрепления сотрудничества на пространстве ЕАЭС, в том числе в сферах информационных технологий и туризма. Состоялись встречи предпринимателей двух стран.

"По итогам конференции подписан ряд документов о сотрудничестве: в сфере рыбного хозяйства, по линии подготовки кадров, развития почтовых и логистических сервисов", — говорится в сообщении.

Также состоялась отдельная встреча кыргызской делегации во главе с министром экономики и коммерции Данияром Амангельдиевым с губернатором Свердловской области Евгением Куйвашевым. Стороны достигли договоренности по интенсификации межрегионального сотрудничества, особенно в экономической сфере.

Источник: ru.sputnik.kg