Дефицит сахара в Узбекистане

При этом объем импорта сахара и его сырья увеличится с прошлогодних 643 тысяч тонн до 900 тысяч тонн.
В последние дни на рынках Узбекистана наблюдаются большие очереди за сахаром. Пользователи выкладывают в соцсетях фото с очередями за сахаром в Ташкенте.
Как отмечает Телеграм-канал «Нигох», близкий к администрации президента страны, «повода для паники нет — дефицита сахара в Узбекистане не будет». В июне на биржевые торги, чтобы сбить ажиотажный спрос, будет выставлено на 50 процентов сахара больше, чем месяцем ранее – 3 тысячи тонны в день. Объем производства сахара в этом году составит 720 тысяч тонн, что на 22% больше, чем в прошлом году. При этом объем импорта сахара и его сырья увеличится с прошлогодних 643 тысяч тонн до 900 тысяч тонн.
Источник: Баракелде
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