Как в Кыргызстане пытаются создать крупный региональный хаб в Центральной Азии

Отбор инвестора в соответствии с рекомендациями IFC пройдет в несколько этапов.
В октябре 2021 года Министерство экономики и коммерции и Международная финансовая корпорация (IFC) подписали соглашение о предоставлении финансовых и консультационных услуг по проекту ГЧП "Модернизация и развитие аэропорта "Манас". IFC также поможет привлечь квалифицированного международного инвестора на основе прозрачного конкурса и на экономически выгодных условиях для Кыргызстана.
В настоящее время правительство КР при содействии IFC работает над реализацией этого крупного инфраструктурного проекта.
Предполагается, что для реализации проекта будут привлечены международные инвесторы, которые не только вложат финансовые ресурсы, но и передовой управленческий опыт.
Главная цель проекта – создать крупный региональный хаб в Центральной Азии.
По словам директора Центра ГЧП Санжара Болотова, государство за счет реализации проекта привлечет крупные инфраструктурные инвестиции, увеличит доход от аэропорта "Манас", пассажиро- и грузопоток, а также усовершенствует бизнес-процессы в сфере авиации.
В общей сложности в качестве инвестиций планируется привлечь не менее $400 млн и к концу срока действия соглашения увеличит пассажиропоток минимум до 9 млн пассажиров (в настоящее время достигает 2,1 млн).
В ходе реализации проекта инвестором будут проведены:
- полная реконструкция взлетно-посадочной полосы;
- замена старого оборудования на современное, что позволит решить вопрос взлета и посадки в условиях тумана;
- модернизация действующего и строительство нового пассажирского терминала;
- строительство грузового терминала;
- улучшение внутренней инфраструктуры аэропорта и повышение его безопасности;
- строительство многоуровневой автопарковки.
Отбор инвестора в соответствии с рекомендациями IFC пройдет в несколько этапов. На первом этапе будет проведен предквалификационный отбор, который пройдут компании с наличием опыта управления международным аэропортом с пассажиропотоком не менее 4 млн в год, финансовая устойчивость и опыт выполнения крупных инфраструктурных проектов. Последним этапом будет проведена оценка финансовых и технических предложений, по итогам которого будет объявляться победитель.
Источник: Кактуз.кж
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