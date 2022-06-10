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Как в Кыргызстане пытаются создать крупный региональный хаб в Центральной Азии

Отбор инвестора в соответствии с рекомендациями IFC пройдет в несколько этапов.

В октябре 2021 года Министерство экономики и коммерции и Международная финансовая корпорация (IFC) подписали соглашение о предоставлении финансовых и консультационных услуг по проекту ГЧП "Модернизация и развитие аэропорта "Манас". IFC также поможет привлечь квалифицированного международного инвестора на основе прозрачного конкурса и на экономически выгодных условиях для Кыргызстана.
В настоящее время правительство КР при содействии IFC работает над реализацией этого крупного инфраструктурного проекта.

Предполагается, что для реализации проекта будут привлечены международные инвесторы, которые не только вложат финансовые ресурсы, но и передовой управленческий опыт.

Главная цель проекта – создать крупный региональный хаб в Центральной Азии.

По словам директора Центра ГЧП Санжара Болотова, государство за счет реализации проекта привлечет крупные инфраструктурные инвестиции, увеличит доход от аэропорта "Манас", пассажиро- и грузопоток, а также усовершенствует бизнес-процессы в сфере авиации.

В общей сложности в качестве инвестиций планируется привлечь не менее $400 млн и к концу срока действия соглашения увеличит пассажиропоток минимум до 9 млн пассажиров (в настоящее время достигает 2,1 млн).

В ходе реализации проекта инвестором будут проведены:

  • полная реконструкция взлетно-посадочной полосы;
  • замена старого оборудования на современное, что позволит решить вопрос взлета и посадки в условиях тумана;
  • модернизация действующего и строительство нового пассажирского терминала;
  • строительство грузового терминала;
  • улучшение внутренней инфраструктуры аэропорта и повышение его безопасности;
  • строительство многоуровневой автопарковки.

Отбор инвестора в соответствии с рекомендациями IFC пройдет в несколько этапов. На первом этапе будет проведен предквалификационный отбор, который пройдут компании с наличием опыта управления международным аэропортом с пассажиропотоком не менее 4 млн в год, финансовая устойчивость и опыт выполнения крупных инфраструктурных проектов. Последним этапом будет проведена оценка финансовых и технических предложений, по итогам которого будет объявляться победитель.

Источник: Кактуз.кж

           

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