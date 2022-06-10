На Иссык-Куле учитель физкультуры вовлек школьников в совершение краж (фото)

Ученики вместе со своим преподавателем крали овец у односельчанина.

В ОВД Ак-Суйского района 6 июня обратился мужчина, сообщивший о попытке кражи скота неизвестными лицами. По его словам, в ночь с 5 на 6 июня из-за посторонних шумов он вышел во двор дома, чтобы осмотреть домашнее хозяйство. В темноте заметил, как неизвестные из похищают из его сарая барана. Когда хозяин дома окрикнул злоумышленников, те бросили краденное и скрылись. Он также добавил, что это не первый случай - ранее у него были похищены 4-голов МРС.

Заявление было зарегистрировано по ст. 205 ч. 2 п.п. 2 и 3 (Кража, совершенная в значительном размере группой лиц по предварительному сговору) УК КР.

В ходе следственно-розыскных мероприятий участковые и оперативники ОУР ОВД Ак-Суйского района установили подозреваемых. Ими оказались жители села Отрадное: 25-летний Б.Б., 18-летний Д.С., 17-летние Д.Э., Н.Т., К.Р., И.А. и К.Р., которые на предварительном допросе полностью признали вину в краже 15 овец и 3500 килограммов зерна у своих же односельчан на протяжении с января по июнь.

Установлено, что 25-летний Б.Б. работает учителем физкультуры, и чтобы осуществить свой преступный план, вовлек в это старшеклассников из своей школы. По словам задержанного, краденный скот они сбывали знакомому из села Тюп.

Милиционеры также установили личность гражданина, скупавшего краденный скот. Им оказался 24-летний житель села Тюп К.С., у которого в качестве вещественного доказательства были изъяты краденные овцы в количестве 3-х голов. Другие 12 голов, по его словам, он продал на скотном рынке Каракола.

Пресс-служба УВД Иссык-Кульской области

Фото УВД Иссык-Кульской области



Источник: VESTI.KG