Садыр Жапаров сделал обращение по случаю 12-й годовщины июньских событий

Наша Родина и многонациональный народ Кыргызстана в своей истории пережили многие испытания судьбы.
Пресс-служба президента распространила текст обращения главы государства:
«Уважаемые кыргызстанцы!
Дорогие соотечественники!
Наша Родина и многонациональный народ Кыргызстана в своей истории пережили многие испытания судьбы.
В многовековой истории нашего народа бывали тяжелые времена, и в эти судьбоносные дни он сохранился, прежде всего, благодаря своим ценностям и традициям, единству и сплоченности.
К сожалению, за 30 лет независимости нам пришлось пройти через нелегкие испытания. Одно из них – трагические события июня 2010 года.
В многонациональном городе Ош, имеющем богатую трехтысячелетнюю историю, а также благословенном городе Джалал-Абад внешние деструктивные силы, а также сепаратисты совершили попытку подрыва единства нашего народа. Эти силы разделили два народа, живущих в согласии, разрушая их единение, путем распространения ложной информации, разжигания межнациональной розни в обществе, и ради своих интересов стремясь уничтожить будущее нашего государства, они разожгли огонь конфликта.
Совершилось кровопролитие, пролились слезы матерей и отцов, осиротели дети, овдовели женщины. Самое опасное то, что эти трагические события могли привести к подрыву целостности и единства нашей Родины.
Однако наш народ, переживший в своей истории более трудные и тяжелые испытания, своей мудростью, великодушием и терпением погасил пламя вражды и сохранил свое единство и целостность страны.
Тем самым подал уникальный пример восстановления мирной жизни и вступления на путь устойчивого развития. Мы должны ценить это благородное качество нашего народа!
Светлая память о погибших в этих трагических событиях навсегда останется в наших сердцах. Пусть земля им будет пухом!
Кыргызский народ никогда не забудет тех, кто пришел на помощь в час испытаний. Мы благодарим все стороны и международное сообщество за их поддержку в эти трудные дни. Мы благодарим всех граждан страны за оказанную помощь пострадавшим.
Думаю, что это трагическое событие еще раз доказало, что единство всех этносов, проживающих в одном регионе, имеет первостепенное значение.
Трагедия открыла нам глаза на многое и ясно показала, что мы должны быть осторожны в своих действиях ради целостности государства. Эти события заставили каждого гражданина-кыргызстанца чувствовать ответственность за судьбу нашей страны.
Эти трагические июньские события также напоминают о нашем долге еще больше укреплять наши дружеские отношения! И самое важное – заставляют нас почувствовать, что построение сильного и процветающего Кыргызстана для будущих поколений – это наш священный долг!
Защита межнационального единства и согласия всегда должна быть в центре внимания руководства страны, и к вопросу реализации национальной политики в нашей стране необходимо подходить тщательно.
Мы не должны забывать, что каждый человек независимо от национальности должен чутко относиться к культуре, обычаям и традициям других народов.
Народная мудрость гласит: «В единении – сила». Во избежание подобных трагических событий нам необходима общая идеология, объединяющая этносы и которая должна быть направлена на воспитание у молодежи толерантности.
Вместе мы должны объединиться и двигать нашу страну вперед!
Только совместно мы можем сберечь мир на земле Кыргызстана, наше единство!
Пусть всегда царят мир и согласие! Пусть Всевышний оберегает нашу страну!»
Источник: bulak.kg
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