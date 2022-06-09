В Кыргызстане предложили создать собственную биолабораторию

Сегодня назрел вопрос о противодействия биоугрозам.
Нужно рассмотреть вопрос создания собственной биолаборатории на уровне ЕАЭС или собственную, национальную. Об этом на круглом столе "Бишкекская инициатива по закрытию биолабораторий в странах ЕАЭС" сообщил эксперт Алишер Ташматов.
"Все много говорят об угрозе, исходящей от подобных объектов, но мало о противодействии их угрозам, особенно на уровне государства. Гибридная война - реальность и нужно уже сейчас скоординировать усилия в этом направлении", - подчеркнул Ташматов.
Отметим, мероприятие организовано Центром экспертных инициатив "Ой Ордо", ОФ "Евразийское поколение" в партнерстве с Международной ассоциацией ветеранов спецслужб "Альфа".
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