Цифра дня. Стоимость сборной Кыргызстана по футболу составила 5,4 млн евро

Общая оценочная стоимость нынешнего состава сборной Кыргызстана по футболу составляет 5 млн 400 тыс. евро.
По данным немецкого интернет-портала transfermarkt.de, который специализируется на оценке трансферной стоимости, по-прежнему самым дорогим футболистом является полузащитник сборной Гулжигит Алыкулов. Его рыночная стоимость - 1 млн евро. Ему сейчас 22 года, играет за алматинский "Кайрат".
Следующим по рыночной стоимости идет капитан сборной и защитник Валерий Кичин, его оценивают в 750 тыс. евро. С 2020 года играет в составе "Енисея" из Красноярска.
До 300 тыс. евро вырос полузащитник Муролимжон Ахмедов, который сейчас выступает за "Нур-Баткен".
В топ-5 дорогих игроков сборной Кыргызстана входят полузащитники Кайрат Жыргалбек уулу и Фархат Мусабеков, трансферная стоимость которых составляет по 275 тыс. евро.
У остальных игроков рыночная стоимость от 50 тыс. до 250 тыс.
Отметим, у самого молодого игрока Бекназа Алмазбекова и лучшего игрока матча Кыргызстан - Сингапур Виктора Майера оценочные стоимости не выставлены.
Напомним, в настоящее время сборная Кыргызстана выступает в заключительном отборочном этапе на Кубок Азии - 2023. В самом отборе участвуют 24 команды, которые разделены на шесть групп по четыре сборных. Сборная Кыргызстана играет в группе F с Сингапуром, Мьянмой и Таджикистаном. Все матчи пройдут в Бишкеке - 8, 11 и 14 июня.
Свой первый матч сборная выиграла у Сингапура со счетом 2:1. Следующий матч пройдет с Мьянмой 11 июня, заключительный поединок с принципиальным соперником - Таджикистаном состоится 14 июня.
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