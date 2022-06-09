Митинги против ККМ. Теперь протестовать хотят предприниматели Чуйской области

Предприниматели Чуйской области намерены выйти на митинг против ККМ.

Об этом сообщил депутат Нурланбек Азыгалиев сегодня, 9 июня, на заседании Жогорку Кенеша.

По его словам, месяц назад прошел аналогичный митинг предпринимателей из Жайылского и Панфиловского районов.

Он заметил, что около 250 предпринимателей просят отсрочить внедрение ККМ и рассмотреть условия.

"Они выразили готовность оплатить патент и отчисления в Соцфонд, потому что ККМ им обходится дорого, к тому же их нет в продаже", - сказал депутат.

Помимо этого, по словам Азыгалиева, предпринимателям нужно платить за обслуживание ККМ и составлять счет-фактуру, для чего необходимо специально нанимать бухгалтера.



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