Митинги против ККМ. Теперь протестовать хотят предприниматели Чуйской области

Предприниматели Чуйской области намерены выйти на митинг против ККМ.
Об этом сообщил депутат Нурланбек Азыгалиев сегодня, 9 июня, на заседании Жогорку Кенеша.
По его словам, месяц назад прошел аналогичный митинг предпринимателей из Жайылского и Панфиловского районов.
Он заметил, что около 250 предпринимателей просят отсрочить внедрение ККМ и рассмотреть условия.
"Они выразили готовность оплатить патент и отчисления в Соцфонд, потому что ККМ им обходится дорого, к тому же их нет в продаже", - сказал депутат.
Помимо этого, по словам Азыгалиева, предпринимателям нужно платить за обслуживание ККМ и составлять счет-фактуру, для чего необходимо специально нанимать бухгалтера.
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