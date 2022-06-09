Депутат Султанбекова предложила ввести смертную казнь для педофилов

Депутат Жогорку Кенеша Чолпон Султанбекова 8 июня, во время рассмотрения отчета омбудсмена, затронула вопрос ранней выдачи замуж подростков.
По ее словам, она недавно участвовала на круглом столе в Алматы, где представитель ООН по правам женщин сообщил об учащении случаев раннего замужества и похищения для вступления в брак несовершеннолетних девушек.
«Думаю, настала пора ввести смертную казнь для педофилов. Уже не осталось других рычагов. Поэтому нужно прибегнуть к таким методам. Это вам к сведению, подумайте, какие меры еще можно принять», - сказала депутат, обращаясь к заместителю председателя кабмина Эдилю Байсалову.
По действующему законодательству за принуждение подростков к действиям сексуального характера предусмотрено лишение свободы до 11 лет.
В Кыргызстане введен мораторий на смертную казнь. Высшая мера наказания – пожизненное заключение. Инициатива введения смертной казни поднимается время от времени.
Источник: Азаттык уналгысы, gezitter.org/
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