Данияр Усенов завладел 20 гектарами земли в Бишкеке, - депутат

По его словам, эти земли принадлежали государству.

Депутат Дастан Бекешев (Октябрьский округ) 9 июня 2022 года в ходе пленарного заседания Жогорку Кенеша сообщил, что в 800 метрах от пересечения улиц Советской – Масалиева есть 20 га земель.

По его словам, эти земли принадлежали государству.

«В начале 2000-х годов эти земли относились к Чуйскому лесхозу, а позже были переданы в аренду на 49 лет. После этого в 2005 году айыл окмоту бесплатно отдало эти земли частной компании. Эта компания называется «Прайм Строй», которая относилась к экс-премьер-министру Данияру Усенову. Этот вопрос был поднят не раз, но эта земля так и осталась у частной компании, которая не оплатила ни копейки за нее. Данияр Усенов забрал эти 20 га земель. В 2005 году вышел этот приказ, который нужно принять недействительным. Генпрокуратура начала «копать» это дело, но суд отклонил. Никто не обжаловал решение», - сказал он.

Согласно базе данных Министерства юстиции, учредителем ОсОО «Прайм-Строй» является Чолпонбаева Салина Медетбековна, руководителем - Мырзаев Азис Мырзаевич. Компания прошла перерегистрацию 6 февраля 2018 года.

Источник: Баракелде, gezitter.org/