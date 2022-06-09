Депутат возмущен, что «Северэлектро» устанавливает столбы по завышенной цене

Сегодня на заседании парламента депутат Акбокон Таштанбеков возмутился, что ОАО «Северэлектро» устанавливает столбы по завышенной цене.

По словам нардепа, он за свой счет купил столбы для одного из сел Иссык-Атинского района и попросил кабмин помочь с их установкой. Однако из «Северэлектро» пришло письмо, что компания готова установить эти столбы за 61 тысячу сомов.

«Я за свой счет их купил, просил лишь, чтобы установили. Из «Северэлектро» мне пришел ответ, что они за 61 тысячу установят 27 столбов, ссылаясь, что они не должны этого делать. Но в таком случае это и не моя обязанность — покупать и устанавливать столбы. Я как депутат должен писать законы. Но я за свой счет купил столбы для людей, которые, кстати, поддерживают президента. Мой помощник нашел кран, который установил столбы за 15 тысяч сомов. У них нет стыда. Люди просят, потому что денег у них нет», — сказал Акбокон Таштанбеков.



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