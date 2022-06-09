Глава Верховного суда признал, что некоторые суды выносят необоснованные решения

Сегодня председатель Верховного суда Кыргызстана Замирбек Базарбеков провел совещание в Иссык-Кульском областном суде с участием председателей и судей местных судов.

По его словам, переведенные судьи должны в первую очередь завершить рассмотрение судебных дел и материалов, которые были начаты до ротации.

Глава ВС КР прокомментировал инциденты в судах, вызвавшие общественный резонанс.

«Считаю, что все эти события связаны с тем, что некоторые судьи не проявляют должного профессионализма, опыта и личных качеств. В результате мне пришлось принять ряд решений. Одни судьи не знают, как надо реагировать на неправомерное поведение и навести порядок в ходе судебного заседания, другие судьи необоснованно изменяют меру пресечения преступникам. Был случай, когда судья запрещал участнику процесса давать показания на государственном языке, а опытного судью задерживают по подозрению в коррупции. Подобные проявления подрывают не только авторитет судейского корпуса, но и наносят урон имиджу судебной ветви власти, который без того находится на низком уровне. Очень жаль, что судебная система вынуждена предпринимать меры по очищению судейского корпуса», — сказал Замирбек Базарбеков.

Он также затронул проблему необоснованно вынесенных решений.

«К примеру, в Балыкчинском и Каракольском городских судах, а также в Джети-Огузском, Ак-Суйском и Тюпском районных судах подсудимые были освобождены от наказания путем установления испытательного срока с применением пробации, несмотря на заключения органов пробации о невозможности ее применения. В Иссык-Кульском районном суде в 2020 году судья переквалифицировал особо тяжкое преступление в тяжкое и смягчил наказание. Сторона, недовольная таким решением, была вынуждена подать апелляцию. Это лишь некоторые из негативных явлений в судебной системе, которые были выявлены и обсуждались в обществе. Все мы хорошо знаем, что есть много негативных явлений, которые остаются пока незамеченными», — сказал глава ВС КР.



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