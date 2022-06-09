Мальчик утонул в аквапарке. В «Ала-Тоо» только спустя три дня дали комментарий

Администрация аквапарка «Ала-Тоо», где утонул ученик третьего класса, только спустя три дня выступила с заявлением.

Она назвала происшествие несчастным случаем. Об этом говорится в письме, которое предоставил 24.kg адвокат Кайсын Абакиров.

Администрация и коллектив аквапарка выразили соболезнования родным и близким мальчика, погибшего 6 июня «в результате несчастного случая» в бассейне.

«Поверьте, мы так же, как и вы, потрясены этой печальной новостью, понимаем всю боль утраты и искренне сочувствуем родителям и близким маленького Атая. По факту со стороны правоохранительных органов возбуждено уголовное дело, назначены соответствующие судебно-медицинские экспертизы, все данные с камер видеонаблюдения мы передали следователям. Городским управлением образования мэрии и МВД созданы комиссии, ведется следствие», — говорится в сообщении.

Администрация также отметила, что готова оказать всяческую моральную и материальную помощь близким родственникам мальчика.

«Сейчас в социальных сетях, как и в обществе в целом, распространяется большое количество непроверенной, а порой и недостоверной информации вокруг произошедшего несчастного случая. Хотим подчеркнуть, что мы не снимаем с себя ответственности за произошедшее и готовы сотрудничать со следствием», — отмечено в письме.

Ранее сообщалось, что в аквапарке «Ала-Тоо» утонул ученик третьего класса школы № 95. Администрация учебного заведения организовала коллективный выезд детей в центр отдыха. По некоторым данным, ребенок утонул, купаясь в бассейне для взрослых. Сообщение о ЧП с несовершеннолетним поступило в милицию примерно в 11.00. Позже мама ребенка прокомментировала инцидент.



Ссылка: https://24.kg/proisshestvija/236366/