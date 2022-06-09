Имамам Иссык-Кульской области передали единую форму

В центральной мечети города Каракол 7 июня представители ДУМК передали единую форму имамам Иссык-Кульской области.

Глава отдела ДУМК Султанали Гапуров призвал имамов к служению и работе, направленной на единение и развитие страны.

Казы области Алмазбек Сагындыков сказал, что имамы должны активнее работать с населением. «Нужно проводить разъяснительные работы, чтобы предупредить распространение отрицательных течений, и указывать правильное направление молодежи», - сказал он.

АКИpress