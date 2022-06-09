Как избежать несчастных случаев на воде — советы МВД

Пресс-служба МВД распространила рекомендации о том, как обезопасить своих детей от несчастных случаев на воде.
Милиция призывает родителей:
- научить детей плавать;
- не позволять детям плавать в воде одним и уплывать далеко;
- приобрести спасательные жилеты;
- не разрешать ребенку прыгать в воду;
- не подпускать детей к водоему во время грозы;
- соблюдать правила купания, которые должны происходит только в разрешенных местах;
- не купаться у обрывистых берегов с сильным течением и в заболоченных местах;
- температура воды должна быть не ниже 19 градусов, а находиться в ней рекомендуется не больше 20 минут;
- не разрешать купаться после длительного пребывания на солнце, так как при охлаждении происходит сокращение мышц, приводящее к остановке сердца;
- не разрешать нырять с мостов, причалов, пристаней, подплывать близко к лодкам, катерам.
- нельзя отплывать далеко от берега на надувных матрасах и кругах;
- находясь на лодке, опасно пересаживаться, садится на борта, перегружать лодку, кататься возле шлюзов, плотин и посреди фарватера реки;
- важно знать, что ограничительные знаки на воде указывают на конец акватории с проверенным дном.
АКИpress
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