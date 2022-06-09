Как избежать несчастных случаев на воде — советы МВД

Пресс-служба МВД распространила рекомендации о том, как обезопасить своих детей от несчастных случаев на воде.

Милиция призывает родителей:

- научить детей плавать;

- не позволять детям плавать в воде одним и уплывать далеко;

- приобрести спасательные жилеты;

- не разрешать ребенку прыгать в воду;

- не подпускать детей к водоему во время грозы;

- соблюдать правила купания, которые должны происходит только в разрешенных местах;

- не купаться у обрывистых берегов с сильным течением и в заболоченных местах;

- температура воды должна быть не ниже 19 градусов, а находиться в ней рекомендуется не больше 20 минут;

- не разрешать купаться после длительного пребывания на солнце, так как при охлаждении происходит сокращение мышц, приводящее к остановке сердца;

- не разрешать нырять с мостов, причалов, пристаней, подплывать близко к лодкам, катерам.

- нельзя отплывать далеко от берега на надувных матрасах и кругах;

- находясь на лодке, опасно пересаживаться, садится на борта, перегружать лодку, кататься возле шлюзов, плотин и посреди фарватера реки;

- важно знать, что ограничительные знаки на воде указывают на конец акватории с проверенным дном.

АКИpress