Президент пришел поддержать национальную сборную Кыргызстана по футболу

Президент Садыр Жапаров 8 июня пришел поддержать национальную сборную по футболу, которая играет против сборной Сингапура.

Фото опубликовал пресс-секретарь президента Эрбол Султанбаев

Также на матч пришли вице-спикер Жогорку Кенеша Джамиля Исаева, замглавы Кабмина Камчыбек Ташиев, министр культуры, спорта Азамат Жаманкулов и другие.

«Sport АКИpress»