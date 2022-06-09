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В Санкт-Петербурге кыргызстанца подозревают в автонаезде на несовершеннолетнего

В Санкт-Петербурге кыргызстанца подозревают в автонаезде на несовершеннолетнего.

Об этом сообщают российские СМИ.

По их данным, инцидент произошел 7 июня примерно в 14.15 в Василеостровском районе. Тридцатилетний кыргызстанец за рулем Kia Rio сбил ученика третьего класса, который выезжал на велосипеде с пешеходной дорожки через тротуар на проезжую часть.

В результате аварии 10-летний мальчик попал в больницу с различными травмами в состоянии средней тяжести. В момент ДТП он находился без сопровождения взрослых. Проводится проверка.

     
Ссылка: https://24.kg/proisshestvija/236274/ 

           

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