В Санкт-Петербурге кыргызстанца подозревают в автонаезде на несовершеннолетнего

В Санкт-Петербурге кыргызстанца подозревают в автонаезде на несовершеннолетнего.

Об этом сообщают российские СМИ.

По их данным, инцидент произошел 7 июня примерно в 14.15 в Василеостровском районе. Тридцатилетний кыргызстанец за рулем Kia Rio сбил ученика третьего класса, который выезжал на велосипеде с пешеходной дорожки через тротуар на проезжую часть.

В результате аварии 10-летний мальчик попал в больницу с различными травмами в состоянии средней тяжести. В момент ДТП он находился без сопровождения взрослых. Проводится проверка.



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