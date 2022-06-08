Завтра в некоторых районах Бишкека не будет холодной воды

Завтра в некоторых районах Бишкека не будет холодной воды.

Об этом сообщила пресс-служба мэрии.

По ее данным, причина отключения — проведение ремонтно-восстановительных работ на водоводе «Баха».

Холодной воды не будет с 9.00 до 23.00 в районе, ограниченном улицами Тыналиева, Масалиева, Садырбаева от Абдрахманова до западной границы жилого массива «Арча-Бешик», Айни, Осмонова, Циолковского, Муромской, Гагарина, Псковской — Тыналиева, а также в жилых массивах «Сары-Озон», «Салкын-Тор», «Нижний Орок», «Ала-Арча», «Арча-Бешик», «Плодовое», «Калтар», «105 контур» и селе Селекция.

Столичный муниципалитет приносит свои извинения за созданные неудобства и просит население, организации своевременно запастись питьевой водой.



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