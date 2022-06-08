Законодательные аспекты снижения смертности в результате ДТП в условиях Кыргызстана

Одними из главных способов снижения числа нарушений дорожного движения и аварий должны быть строгое соблюдение правил дорожного движения и соответствующие законы.

Практически во всех СМИ читаешь в разных вариантах об авариях, при этом иногда в одной аварии смертность достигает двухзначных цифр, а в течение года - четырехзначных цифр, иногда происходит гибель целых семей, не говоря уже о полученных увечьях и ранениях, дорогостоящего лечения (в том числе, из кармана близких) и инвалидности. Все затраты ложатся на плечи простых тружеников-налогоплательщиков, т.е. оплачиваются из государственного бюджета.

Причиной автоаварии зачастую является нарушение правил дорожного движения, умышленный выезд на встречную полосу, превышение скорости, усталость водителя (чаще всего алкогольное опьянение), разговор по телефону, иногда избалованность молодежи или погоня за нарушителями сотрудниками ГАИ, а также другие человеческие и технические факторы. Сегодня, несмотря на все имеющиеся возможные принятые меры в условиях Кыргызстана жесткие рыночные законы, включая порой не соответствующие жизненному уровню населения «огромные, неуместные» штрафы, создание бригады «Кайгуул», повышение зарплаты сотрудникам ГАИ, число аварий не имеет тенденции к снижению.

Одними из главных способов снижения числа нарушений дорожного движения и аварий должны быть строгое соблюдение правил дорожного движения и соответствующие законы.

С целью снижения аварийных ситуаций необходимо использовать современные достижения технологий, исключающих «человеческий» фактор, т.е. установка камер видеоконтроля (стационарных видео камер и камер наружного наблюдения).

В то же время принятые “чисто рыночные низко интеллектуальные” законы, которые в данное время не выполнимы в условиях Кыргызстана, например, законы о “ГАИ”, “плевальщиках”, «курильщиках», основаны на популизме и чисто “кыргызско-рыночной” направленности, а не направленности на поднятие интеллекта, сознания о предупреждении и профилактики нарушений. Со стороны населения эти законы воспринимаются как насмешка, как антисоциальные и антинародные, поэтому эти законы среди населения не приживаются. В связи с этим пришлось несколько раз их менять, но и по сей день эти законы так и не доведены до «кондиции», что наоборот привело к увеличению «выдачи содержимого в кармане» нарушивших правила дорожного движения водителей и более «длительному рукопожатию» с сотрудниками ГАИ.

В этом аспекте принимаемые законы, нормативно-правовые документы должны отвечать требованиям времени, законы должны быть гибкими, учитывать возможности граждан; они должны быть приемлемыми, убедительными, доказательными для общества, соответствовать материальным возможностям и «сознанию» населения и главное, - одновременно должны носить предупредительный характер, профилактическую направленность.

Принятые законы должны объединять народ и правителей, наладить понимание на деле и главное, - должны помочь достичь стабилизации и подъема экономики страны, а также сохранить государственность. Например, установленные наказания и наложенные штрафы должны быть предупредительными, для водителей, часто нарушающих ПДД, - нарастающими, т.е. начиная с предупреждения и заканчивая четырехзначными штрафами и лишением свободы.

Для поднятия престижа Кыргызстана в глазах зарубежных гостей, чтобы у них не создавалось впечатления, что Кыргызстан стал страной «плевков и окурков», необходимо устранить такие явления не только путем убеждения, но и с помощью принуждения, т.е. законодательно осуществлять контроль над нарушителями общественного порядка.

Для этого право «судить и наказать» нарушителей передать самим жителям страны, путем создания общественного контроля по типу “Коомдук көзөмөл” (КК) – общественный контроль (ОК), чтобы граждане сами контролировали нарушителей правил дорожного движения и общественного порядка и покоя, т.е. участвовали в выявлении нарушителей правил дорожного движения, плевальщиков, курильщиков, матершинников и т.д., в том числе «этическо-деонтологических» нарушителей, а также традиций государствообразующих этнических групп населения (например, случай с «калпаком»). Разумеется, в условиях рыночной экономики необходимо им - членам КК-ОК оказать материальную поддержку за счет штрафных поступлений. У народа для фиксации нарушителей есть все возможности, мобильные телефоны, а члены КК –ОК находятся «везде». Такой подход уменьшит число недовольных нарушителей, резко снизится число аварий, т.е. водитель автоматически будет думать о том, что его нарушения кто-то снимает на телефон и, разумеется, снизится уровень смертности, преступности, сократится число нарушителей, плюс к этому будет регулярно пополнятся казна.

Всех желающих стать членами КК-ОК разделить на две группы. Первая группа - просто общественная, без оплаты, но с учетом их “заслуг”, т.е. чем больше они выявят нарушителей, тем больше им начислят баллов, например, для принятия в структуру ГАИ. Вторая группа - внештатная, но с оплатой за счет штрафных поступлений.

Законом предусмотреть материальное поощрение примерных, не нарушивших правила дорожного движения, водителей, также за счет штрафных поступлений.

Предлагается членов КК-ОК обучить знаниям ПДД, фиксации нарушителей, в том числе экологических, культурных, объяснить, куда направлять отснятый материал. Разумеется, провести для них аттестацию с выдачей удостоверения, открыть спецсчет для выплаты гонорара. В этом аспекте я надеюсь, что доноры выделят грант, как ранее выделяли гранты для обучения журналистов «Как отражать народные волнения, недовольства, стихийные бедствия и т.д.». Если члены КК-ОК выявили и сняли на телефон нарушения транспортных средств и другие противозаконные поступки (например, драка в школах, плевки и курение на остановках и т.д.), то материал направляется в центр. Нарушения транспортных средств отправляются по ходу движения транспорта по GPS координатам в ближайший пункт, чтобы при прохождении транспорта для “просвечивания” нарушителей на электронном табло, сотрудники ГАИ, останавливая нарушителей, могли заставить их оплатить штраф на месте в установленном терминале, получить квитанцию об уплате штрафа.

Предусмотренные штрафы должны быть дифференцированы по степени нарушения, с учетом обстановки и состояния водителя, с учетом ситуации (например, угрожающая или не угрожающая жизни и т.д.). Сначала штрафы должны быть предупредительными, “мягкими”, а при повторяющихся случаях - более жесткими – «нарастающими», вплоть до лишения водительских прав и лишения свободы. Штрафы также должны разделяться на штрафы с «уважительными» и «неуважительными причинами», с учетом реальных ситуаций. Например, вождение в состоянии алкогольного опьянения, выезд на встречную полосу, на «красный свет», и тому подобные случаи, наказывать тоже по нарастающий форме, т.е. с учетом степени и частоты нарушений вплоть до лишения свободы.

Погоню за нарушителями разрешить при особо опасных обстоятельствах, т.к. сегодня погоня за нарушителями зачастую заканчивается тяжелыми авариями со стороны нарушителей.

На въездах и выездах из населенных пунктов установить электроннее табло, где высвечиваются номера машин нарушителей правил дорожного движения по пути следования (зафиксированные камерами, членами КК-ОК или сотрудниками ГАИ). Сотрудники поста останавливают нарушителя, водитель оплачивает в терминале штрафы, получает квитанции - на табло отображается «штраф оплачен» и водитель двигается дальше.

В отношении плевальщиков: учитывать, где и когда совершено нарушение, кроме штрафа, предусмотреть для нарушителей уборку территории, туалетов, но содержание-пребывание их в “принудительном пункте” сделать за свой счет.

В отношении курильщиков и мусорщиков, выбрасывающих мусор из окон, балконов домов, транспорта (поезда, пароходы, велосипеды, мотоциклы, скутера), также учитывать, где и когда совершено нарушение. Кроме штрафа предлагается отснятый материал размещать в Интернете с указанием данных (учебное заведение, учреждение, место проживания), чтобы эти данные поступали по месту работы или учебы, месту жительства нарушителей порядка для общественного информирования - “обсуждения”. При таком подходе среди населения не будет недовольных пикетчиков, митингующих, т.к. их будут штрафовать не сотрудники гос. органов, а население.

Для осуществления этих законов необходимо провести разъяснительную беседу для нарушителей, рядом с «опознавательными знаками» можно на табличках написать «Будьте внимательны!».

Рахманбек Тойчуев, член Совета по науке, инновационным и новым технологиям при Кабинете министров, член Научно-консультативного комитета



Автор: Рахманбек Тойчуев, АКИпресс