Минэнерго планирует запустить первый агрегат на Камбар-Атинской ГЭС-1 в 2028 году

Министерство энергетики планирует запустить первый агрегат на Камбар-Атинской ГЭС-1 в 2028 году.

Об этом журналистам сообщил министр энергетики Доскул Бекмурзаев сегодня, 8 июня, в преддверии официальной церемонии начала строительства гидроэлектростанции.

Министр сообщил, что для подготовки инфраструктуры перед строительством, ОАО «Электрические станции» взяло кредит в 20 млн долларов у Министерства финансов КР.

На эти средства, по его словам, была отремонтирована подъездная дорога к месту строительства, а также проложены линии электропередач.

Источники финансирования для строительства ГЭС, как сказал министр, будут определены в будущем. При этом основной объем средств будет направлен на сооружение плотины и заказ 4 гидроагрегатов.

Мощность каждого агрегата, по словам Д.Бекмурзаева, составит 465 МВт. Министерство планирует начать воздвижение плотины в 2024 году.

Ранее, в 2014 году, как указал министр, было подготовлено технико-экономическое обоснование, и стоимость проекта оценивалась в 2,9 млрд долларов. С учётом изменения цен на строительные материалы, Минэнерго планирует актуализировать ТЭО.

Сегодня, как сказал он, планируется подрыв горной породы для начала прокладки инженерного тоннеля, по которому будет протекать река Нарын, до воздвижения плотины ГЭС, высотой 256 метров. Объем водохранилища должен составить 5,5 млрд кубометров.

Согласно данным спутниковых карт Google Earth, плотина будет построена в 8 км выше по течению от Камбар-Атинской ГЭС-2 и в 17 км от начала Токтогульского водохранилища.





АКИпресс

