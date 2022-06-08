Родители и учителя просят вернуть начало учебного года на 1 сентября, - депутат

2022 учебный год начался в Кыргызстане 15 сентября, а завершится учебный год 8 июня.

Многие родители и учителя обращаются с просьбой вернуть начало учебного года на 1 сентября, сообщила депутат Аида Исатбек кызы («Ынтымак») 6 июня на заседании Комитета Жогорку Кенеша по социальной политике.

Она напомнила, что 2022 учебный год начался в Кыргызстане 15 сентября, а завершится учебный год 8 июня.

«В классах обучаются по 40-50 детей. В жаркую погоду детям тяжело приходится, не могут освоить знания. Сможем ли мы вернуть прежний период начала и завершения учебного года. Если нет, то необходимо в классах установить кондиционеры и создать условия», - сказала депутат.

По словам заместителя министра образования и науки Расула Абазбек уулу, в Министерство поступают аналогичные обращения, в том числе обращаются и специфические образовательные учреждения. Министр поручил изучить плюсы и минусы обращений, позже о решении будет сообщено, добавил он.

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АКИпресс