Минтранс ввел ограничение на проезд фур по дорогам общего пользования

На кыргызско-казахской границе на КПП "Ак-Тилек" вчера образовалась многокилометровая пробка.

Об этом Kaktus.media сообщили водители большегрузных машин.

Они сказали, что ограничение проезда им объяснили в связи с повышением температуры воздуха.

"Нам говорят, что из-за жары асфальт может испортиться, поэтому наша сторона КПП пропускает машины в Кыргызстан очень медленно", - рассказал водитель.

Сегодня в пресс-службе Минтранса подтвердили, что издан приказ о введении временного ограничения большегрузных машин в целях обеспечения сохранности автомобильных дорог общего пользования.

Ограничение введено со 2 июня до 1 сентября при достижении дневной температуры воздуха 28 градусов и выше. В этот период запрещается движение грузовых машин с максимальной общей массой свыше 18 тонн.

Департаменту транспорта необходимо проводить разъяснительную работу с перевозчиками и осуществлять контроль за соблюдением временных ограничений по дорогам общего пользования.

Ограничение не распространяется на машины:

осуществляющие перевозку пассажиров;

выполняющие перевозки по доставке гуманитарной помощи;

осуществляющие перевозки скоропортящихся пищевых продуктов и опасных грузов;

осуществляющие перевозки крупногабаритных и тяжеловесных грузов на основании выданного специального разрешения;

дорожных органов и подрядных организаций, привлекаемых Минтрансом в строительстве, реконструкции, реабилитации и содержании автомобильных дорог общего пользования.



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