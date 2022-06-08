Минтранс ввел ограничение на проезд фур по дорогам общего пользования

На кыргызско-казахской границе на КПП "Ак-Тилек" вчера образовалась многокилометровая пробка.
Об этом Kaktus.media сообщили водители большегрузных машин.
Они сказали, что ограничение проезда им объяснили в связи с повышением температуры воздуха.
"Нам говорят, что из-за жары асфальт может испортиться, поэтому наша сторона КПП пропускает машины в Кыргызстан очень медленно", - рассказал водитель.
Сегодня в пресс-службе Минтранса подтвердили, что издан приказ о введении временного ограничения большегрузных машин в целях обеспечения сохранности автомобильных дорог общего пользования.
Ограничение введено со 2 июня до 1 сентября при достижении дневной температуры воздуха 28 градусов и выше. В этот период запрещается движение грузовых машин с максимальной общей массой свыше 18 тонн.
Департаменту транспорта необходимо проводить разъяснительную работу с перевозчиками и осуществлять контроль за соблюдением временных ограничений по дорогам общего пользования.
Ограничение не распространяется на машины:
осуществляющие перевозку пассажиров;
выполняющие перевозки по доставке гуманитарной помощи;
осуществляющие перевозки скоропортящихся пищевых продуктов и опасных грузов;
осуществляющие перевозки крупногабаритных и тяжеловесных грузов на основании выданного специального разрешения;
дорожных органов и подрядных организаций, привлекаемых Минтрансом в строительстве, реконструкции, реабилитации и содержании автомобильных дорог общего пользования.
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