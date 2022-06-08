"Рот сгоревший, язык сгоревший". Талант Омурбеков о росте числа детей с ожогом пищевода

Ожог первой степени мы лечим консервативно, но вторая и третья степени требуют длительного лечения в несколько этапов, первым из которых является операция.

Детский хирург с большим опытом профессор Талант Омурбеков встревожен: в 3-ю детскую больницу с каждым годом попадает все больше детей с ожогами пищевода. Он просит родителей быть бдительнее и ни на секунду не оставлять в зоне доступа детей опасные вещества. Редакция Kaktus.media поговорила с хирургом о проблеме.

- Талант Ороскулович, вы говорите о росте числа маленьких пациентов с этой страшной травмой. Озвучьте, пожалуйста, цифры.

- Больных поступает очень много. У меня уже второй ученик пишет диссертацию на тему химических ожогов пищевода. Один уже защитился. Это я к чему говорю? Что это проблема. Что касается цифр, если взять химические ожоги слизистой полости рта, пищевода, то в 2017 году поступило 186 детей, в 2019-м - уже 228, в 2021-м - 242 ребенка. За пять месяцев этого года поступило 77 больных. Получается, почти через день один больной поступает. Это много.

И пациенты очень тяжелые. Ожог первой степени мы лечим консервативно, но вторая и третья степени требуют длительного лечения в несколько этапов, первым из которых является операция. Мы накладываем гастростому (искусственное отверстие, которое соединяет переднюю брюшную стенку и желудок), потому что через пищевод уже еда не поступает, затем проводим нитку, чтобы бужировать - растягивать рубец, развивающийся в пищеводе. Весь процесс лечения занимает года полтора-два.

В основном поступают с ожогами пищевода дети до пяти лет. Виноваты в этом 100% взрослые: родители, старшие братья-сестры, бабушки-дедушки. Дети же сами не купят химические вещества. Взрослые использовали и оставили, ребенок шел, увидел и глотнул...

Из-за каких же веществ дети чаще всего получают ожоги? На первом месте стоит концентрированная уксусная кислота. Ее сейчас разливают в такие бутылки, которые мало чем отличаются от бутылок под другие вещества. Во времена Советского Союза выпускали специальную тару из темного матового стекла, она была бугристая, треугольной формы. Ее ни с чем невозможно было перепутать. А сейчас уксус может быть в любой таре. И взрослые, используя в кулинарии, готовке, оставляют такую бутылочку в доступном месте. Дети открывают - один глоток, и все.

Это ужасная боль, слюнотечение, ребенок глотать не может... Полость рта сгоревшая, язык сгоревший. В пищеводе, как я уже говорил, развивается рубец.

На втором месте стоит перманганат калия, или марганцовка, в кристалликах. Емкость плохо закрыли, ребенок берет эти кристаллики и в рот. А они смачиваются слюной и прожигают слизистые, попадают в пищевод и выжигают все.

Далее идет каустическая сода. Это страшно, потому что каустическая сода - щелочь. Если тот же уксус денатурирует белок, образует струп, но вглубь не проникает, то щелочь как раз проникает глубоко в стенки пищевода и образует очень грубые рубцы, пищевод сужается, пища не проходит. Ребенок глотает-глотает, но еда застревает и потом выходит с рвотой.

Просто беда - это чистящее средство под названием "Аврора". Матери говорят, что им удобно очищать казаны. Но опять же после использования надо убирать это средство повыше, чтобы ребенок не достал.

Затем в списке уайт-спирит. Он, конечно, очень тяжелые ожоги не вызывает, но первой и второй степеней - да. Не убрали, плохо закрутили пробку - и вот ребенок в больнице.

Из всех поступающих 6-7% родителей не верят врачам, что нужно накладывать стому, проводить бужирование. При ожоге второй степени дней через десять боль проходит, и ребенок начинает глотать, потому что рубец в это время только начинает формироваться. И забирают детей домой. А потом возвращаются, потому что пища уже в желудок не проходит.

- Многим ли детям потом требуется операция по пересадке пищевода?

- Нет. К счастью, 97-98% детей мы вылечиваем бужированием. Но, повторю, на это уходит полтора-два года. Ребенок все это время питается через гастростому, иначе он умрет голодной смертью. Примерно 2% детей требуется пересадка, в зависимости от того, как много щелочи получили. Мы формируем пищевод из собственного кишечника пациента.

Сейчас у нас в отделении лежат шесть детей с ожогами пищевода. Я провел обход, расспросил, как это случилось. Во всех случаях виноваты родители. Кто-то готовил еду и поставил ненадолго укус, еще и приоткрытым, а ребенок трех лет быстро схватил и проглотил. Дети же такие. Тут же взяли все, что рядом стоит, и на вкус попробовали.

Был у нас случай, когда с ожогом пищевода поступил новорожденный, потому что маленький брат или сестра решили его покормить, взяли открытую бутылку и угостили.

Лечили мы и ребенка, который получил ожог кислотой, которую заливают в автомобильный аккумулятор, потому что ее перелили в бутылку из-под сладкого газированного напитка. Потом мы этого пациента еле-еле вытащили, там не только пищевод, но и желудок сгорел.

Талант Омурбеков призвал родителей быть бдительными и убирать опасные для детей сильнодействующие вещества. Уксус, бытовая химия должны быть надежно спрятаны куда-то наверх, в шкаф, который закрывается на замок. Бутылки при этом должны быть так плотно закручены, чтобы ребенок не смог открутить крышку. Если что-то переливаете в обычную бутылку, то помечайте, чтобы и самим не перепутать.



URL: https://kaktus.media/461338