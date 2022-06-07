ГКНБ: Задержана автомашина с незаконно завезенным грузом

Бишкек, "Саясат. kg". Автомашина вместе с грузом передана в таможенные органы для принятия соответствующих мер.

ГКНБ КР в ходе проведения оперативных мероприятий по выявлению и пресечению контрабандной деятельности на территории Кыргызской Республики, 5 июня с.г. совместно с ООБД УВД Баткенской области на стационарном посту «Кольцо» была остановлена автомашина марки «Opel», под управлением гражданина КР А.Э.А., следовавший из с.Кулунду Лейлекского района в г.Раззаков. Однако, на требования сотрудников ООБД остановить автомашину водитель не подчинился и попытался скрыться.

Так, принятыми мерами автомашина была задержана и в отношении водителя был составлен административный протокол. При осмотре автомашины в салоне обнаружены 250 шт. дынь, незаконно завезенных из Республики Таджикистан.

Автомашина вместе с грузом передана в таможенные органы для принятия соответствующих мер.

В настоящее время проводятся проверочные мероприятия.