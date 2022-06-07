Конкурс на лучший городской проект в Бишкеке продлили. Главный приз - 100 тыс. сомов

Мэрия Бишкека объявила конкурс на лучший городской проект.

Об этом сообщает пресс-служба столичной мэрии.

Конкурс начался 1 апреля, и теперь его срок продлили до 30 июня "в целях широкого вовлечения горожан и организаций в создание благоприятной городской среды, выявления лучших инструментов, стимулирования для решения актуальных задач города, а также создания системного механизма внедрения лучших практик и инициатив".

Заявки на участие в конкурсе принимаются как от отдельных граждан, так и от инициативных групп, а также от коммерческих и некоммерческих организаций. От одного заявителя принимается один проект.

Участники, занявшие два первых места, получат по 100 тыс. сомов, два обладателя двух мест - по 80 тыс.. Двое занявших третье место получат по 50 тыс. сомов.

Подробнее об условиях участия и критериях отбора можно узнать на сайте мэрии.



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