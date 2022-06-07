Председатель кабинета министров Акылбек Жапаров создал еще одну службу.
Согласно подписанному им постановлению, в целях повышения эффективности функционирования внутреннего аудита в государственных учреждениях, укрепления финансового контроля за эффективным использованием государственных средств и обеспечения сохранности государственных активов образована служба внутреннего аудита при Министерстве финансов. Служба создана на базе действующих структурных подразделений государственных органов и учреждений, обязанных иметь службы внутреннего аудита.
Служба будет:
осуществлять мониторинг и оценку соблюдения службой стандартов внутреннего аудита, этических стандартов и методологии по внутреннему аудиту;
организовывать курсы для повышения квалификации и сертификации внутренних аудиторов.
Министерству финансов поручено:
утвердить структуру и штатное расписание службы в пределах установленной предельной штатной численности;
решить финансовые и организационные вопросы, связанные с созданием службы, в рамках утвержденной сметы расходов на содержание структурных подразделений государственных органов и учреждений, в которых должны быть службы внутреннего аудита.
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