Акылбек Жапаров создал еще одну службу

Председатель кабинета министров Акылбек Жапаров создал еще одну службу.

Согласно подписанному им постановлению, в целях повышения эффективности функционирования внутреннего аудита в государственных учреждениях, укрепления финансового контроля за эффективным использованием государственных средств и обеспечения сохранности государственных активов образована служба внутреннего аудита при Министерстве финансов. Служба создана на базе действующих структурных подразделений государственных органов и учреждений, обязанных иметь службы внутреннего аудита.

Служба будет:

осуществлять мониторинг и оценку соблюдения службой стандартов внутреннего аудита, этических стандартов и методологии по внутреннему аудиту;

организовывать курсы для повышения квалификации и сертификации внутренних аудиторов.

Министерству финансов поручено:

утвердить структуру и штатное расписание службы в пределах установленной предельной штатной численности;

решить финансовые и организационные вопросы, связанные с созданием службы, в рамках утвержденной сметы расходов на содержание структурных подразделений государственных органов и учреждений, в которых должны быть службы внутреннего аудита.



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