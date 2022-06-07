Что нужно сделать 60-летнему мужчине, чтобы чувствовать себя на 30?

Как человек может начать заниматься спортом и восстановить уверенность в себе?

Об этом в беседе с агентством РИА Новости рассказал чемпион России и Беларуси по легкой атлетике, вице-чемпион Европы Валерий Жумадилов, который увлекся спортом в 50.

По словам спортсмена, пожилым людям нужно начинать с простых пеших прогулок.

«Сначала просто гуляйте час или полтора в день. Но нужно ходить быстро, не медленно. Затем можно добавить упражнения. Всего этого хватает, чтобы быть в форме. Но если этого мало и вы хотите тренироваться, заниматься спортом, то нужно обращаться к тренеру, выбрать подходящий вид спорта», - сказал он.

Также Жумадилов советует не бояться боли в теле, потому что это нормально для начинающих.

«Вы уже не молоды, поэтому надо начинать постепенно. Но поначалу даже небольшие движения вызывают боли в теле. Но постепенно организм привыкнет к новым условиям. Поэтому нельзя бросать тренировки», - сказал специалист.

Он также добавил, что человек ничего не может сделать с природой, старость рано или поздно наступит, а основная цель в спорте – сохранить здоровье и бодрость.

По его словам, если человек заботится о себе и занимается спортом, то и в 60 может чувствовать себя как в 30.

Источник: Sputnik.kg, gezitter.org