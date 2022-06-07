Нельзя злоупотреблять. Диетолог рассказала об опасных свойствах клубники

Диетолог Елена Соломатина предупредила, что злоупотреблять клубникой не стоит.

Она рассказала о последствиях изданию «Известия».

«В первую очередь эта ягода не рекомендуется людям с аллергией. Взрослые об этом знают. А вот детям клубнику надо давать осторожно, проследить за реакцией», - сказала врач.

Соломатина считает, что не только при аллергии, но и при ее отсутствии нужно есть клубнику осторожно.

«Если съесть очень много клубники, у любого человека будут признаки аллергии. Эту ягоду выращивают при помощи нитрата. Он вреден для здоровья. Также клубнику могут вести издалека. А что она не потеряла товарный вид, могут использовать дифенил. Он негативно воздействует на печень и почки», - сказала медик.

Для избежания проблем со здоровьем, Соломатина рекомендует есть не больше половины килограмма клубники в день.

Источник: Sputnik.kg, gezitter.org