В Озгоне айыл окмоту сражается с акимом

Оказалось, они стремились к другому…

Шайырбека Арынова, самого молодого чиновника в Кыргызстане, работавшего несмотря на молодость без понуканий, руководство Озгонского района освободило от должности главы Жалпак-Ташского айыл окмоту без серьезных оснований. Оказалось, они стремились к другому…

На столь неожиданную несправедливость неравнодушные жители Жалпак-Таша сначала оказали сильное сопротивление. Аким Озгонского района назначил главой Жалпак-Ташского айыл окмоту Шакира Мамадалиева. Этот джигит в бытность первым вице-мэром города Озгона был замешан в скандальных выходках, в чем и обвинялся. Его повез знакомить с местным сообществом первый заместитель акима Жалил Алиев, но жители совсем не пустили их в офис айыл окмоту, выгнали.

Поэтому назавтра сам аким Мурат Раматов, окружив Шакира Мамадалиева силовыми органами, едва посадил на рабочее место.

В конце концов, необоснованно и неожиданно снятый с должности главы Жалпак-Ташского айыл окмоту Шайырбек Арынов, убрав в сторону стыд и совесть, да еще с целью доказать свою правоту землякам, пожаловался в суд на акима Озгонского района.

Теперь ожидается, что Фемида рассмотрит это скандальное дело 6 июня. Итак, наш корреспондент тоже приступил к разностороннему расследованию этой конфликтной истории – схватки двух местных чиновников.

Источник: газета «Жаны ордо» №20 от 3.06.2022/стр.13, gezitter.org