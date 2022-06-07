Зря не хлопочите, проводя митинг, ККМ установят всем

Некоторые торговцы вышли на митинг по поводу контрольно-кассовых аппаратов, в некоторых местах не открыли магазины, постарались припугнуть власть.
Однако председатель кабинета министров заявил, что их попытки безрезультатны, подтвердил, что ради интересов государства он не отступит назад, и что в торговых центрах примерно 2 тысяч городов-деревень будут введены контрольно-кассовые аппараты (ККМ).
Акылбек Жапаров в своем выступлении на собрании Антикоррупционного делового совета при президенте дополнил, что введение кассовых аппаратов становится предпосылкой уменьшения коррупции в налоговой сфере.
«С механизмом только одного чека мы с одной стороны увидим, куда тратит народ полученную зарплату. Во-вторых, раскроется добросовестность предпринимателя. Так начинается порядок. С чеками откроется много секретов, выйдет на свет, что предприниматели сбегают от многих налогов. Требованием чека мы призываем предпринимателей к мягкому порядку. Говорю спасибо народу, требующему чек»,- сказал он.
Вырезающие семь шкур с народа торговцы пусть теперь внесут вклад и в государство!
Источник: газета «Жаны ордо» №20 от 3.06.2022/стр.10, gezitter.org
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