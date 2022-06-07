Балбак начал становиться баатыром, не спадет ли запал?

С недавних пор депутат Балбак Тулобаев начал громыхать.
Конечно, хорошо, если дальше так пойдет. Но подобные люди обычно в какой-то день начинали лебезить перед властью.
Кстати, на собрании на этой неделе Балбак мырза проворчал об обращении граждан в парламент. Пожаловался, говоря, что некоторые главы местной власти и министерские срывают работу руководства страны.
«Все приходят к депутатам в Жогорку Кенеш. Послушаешь – всё это работа для выполнения исполнительной властью. Или надо упразднить институт губернаторства или институт акимов. Мы радуемся, в некоторых местах работают, они не приходят к нам. Перестали слушать сказанное народом, устремления, стали глухими.
Намерения президента и правительства хорошие, всё делают, но подчиненные саботируют. Надо прийти к одному решению»,- сказал он.
Услышат наверху?
Источник: газета «Жаны ордо» №20 от 3.06.2022/стр.10, gezitter.org
1) Не допускайте в комментариях лексику, считающуюся ненормативной.
2) Не обсуждайте и не оскорбляйте личность автора статьи или авторов комментариев.
3) Не размещайте в поле комментария статьи других авторов или ссылки на них.
4) Комментируя статью, не отклоняйтесь от ее тематики и не размещайте в комментариях рекламную информацию.
5) Не допускайте в комментариях разжигания религиозной или межнациональной вражды, а так же сведений, заведомо не соответствующих действительности.
ПРИМЕЧАНИЯ: - Авторы публикаций не вступают в переписку с комментаторами и не обсуждают собственные с материалы. - Редакция не несет ответственности за содержание комментариев. АДМИНИСТРАЦИЯ САЙТА ПРЕДУПРЕЖДАЕТ - КОММЕНТАРИИ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ, СИСТЕМАТИЧЕСКИ ГРУБО НАРУШАЮЩИХ РЕКОМЕНДАЦИИ КОММЕНТИРОВАНИЯ СТАТЕЙ, БУДУТ УДАЛЯТЬСЯ НЕМЕДЛЕННО!