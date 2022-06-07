Балбак начал становиться баатыром, не спадет ли запал?

С недавних пор депутат Балбак Тулобаев начал громыхать.

Конечно, хорошо, если дальше так пойдет. Но подобные люди обычно в какой-то день начинали лебезить перед властью.

Кстати, на собрании на этой неделе Балбак мырза проворчал об обращении граждан в парламент. Пожаловался, говоря, что некоторые главы местной власти и министерские срывают работу руководства страны.

«Все приходят к депутатам в Жогорку Кенеш. Послушаешь – всё это работа для выполнения исполнительной властью. Или надо упразднить институт губернаторства или институт акимов. Мы радуемся, в некоторых местах работают, они не приходят к нам. Перестали слушать сказанное народом, устремления, стали глухими.

Намерения президента и правительства хорошие, всё делают, но подчиненные саботируют. Надо прийти к одному решению»,- сказал он.

Услышат наверху?

Источник: газета «Жаны ордо» №20 от 3.06.2022/стр.10, gezitter.org