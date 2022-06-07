Стала известна предварительная дата празднования Курман айта в КР

Кыргызстанцы, возможно, смогут отдохнуть три дня подряд по случаю праздника.
Курман айт в этом году будут отмечать 9 или 10 июля, сообщили в пресс-службе Духовного управления мусульман Кыргызстана.
Ближе к дате определят точный день в зависимости от появления Луны.
Курман айт традиционно празднуется через 70 дней после окончания поста — орозо.
Возможно, 11 июля (понедельник) будет выходным, поскольку праздник выпадет на субботу или воскресенье. То есть у кыргызстанцев будет три выходных подряд.
Мусульманские праздники Курман айт и Орозо айт являются выходными согласно постановлению правительства.
Sputnik Кыргызстан
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