Стала известна предварительная дата празднования Курман айта в КР

Кыргызстанцы, возможно, смогут отдохнуть три дня подряд по случаю праздника.

Курман айт в этом году будут отмечать 9 или 10 июля, сообщили в пресс-службе Духовного управления мусульман Кыргызстана.

Ближе к дате определят точный день в зависимости от появления Луны.

Курман айт традиционно празднуется через 70 дней после окончания поста — орозо.

Возможно, 11 июля (понедельник) будет выходным, поскольку праздник выпадет на субботу или воскресенье. То есть у кыргызстанцев будет три выходных подряд.

Мусульманские праздники Курман айт и Орозо айт являются выходными согласно постановлению правительства.

Sputnik Кыргызстан