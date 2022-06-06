Великий кыргыз Чингиз АЙТМАТОВ и его след в сердцах читателей

Бишкек, “Саясат.kg”. 14 лет со дня смерти великого писателя Ч.Айтматова (10 июня, 2008)

В соцсети гуляет песенка:

«Маленькая страна,

Кто мне расскажет, кто подскажет?

Где она, где она?

Маленькая страна,

Там, где всегда весна!“

Чингиз Айтматов - писатель с мировым именем, высветил Киргизию (ныне Кыргызстан) солнечными лучами своей писательской славы и человечности. Воспел родную Киргизию, служа идеалам добра и справедливости. Нетленная память воскрешает события, которыми меня одарила судьба. Незабываемые встречи, которые оставили яркий след в моей жизни и в сердцах читателей.

Мы учащиеся технических училищ города Бишкека (Фрунзе) были приглашены на встречу Нового 1958 года в Киргизский театр Оперы и Балета им. Малдыбаева. Вчерашние школьники из разных городов и сёл Киргизии, многие впервые переступили порог этого храма культуры. Ведущим этого мероприятия был студент Высших литературных курсов Чингиз Айтматов. Молодой, красивый, полный сил и задора, ещё не обремененный ореолом славы писателя. К этому времени уже вышли в свет его повести «Лицом к лицу» и «Джамиля». Последняя впервые была издана на французском языке в переводе Луи Арагоном, позднее они были опубликованы на русском языке и принесли Айтматову мировую известность.

Прошли годы, Айтматов достиг высоты писательского Олимпа: Народный писатель Киргизии и Казахстана, Лауреат Ленинской премии и трех Государственных премий СССР, Европейской литературной и Международной премии имени Джавахарлала Неру. И состоялась ещё одна встреча, ниспосланная мне судьбой в Германии в городе Chemnitz (Саксония). Посещая библиотеку, я знала, что почти все произведения Айтматова переведены на немецкий язык. Готовясь к встрече, я не могла предположить такого количества его почитателей. Лекционный зал музейного комплекса был набит читателями, не всем хватило мест. Проникнуть в души немецких читателей Айтматову помог тонкий славист Фридрих Хитцер, именно он дал его произведениям вторую жизнь. Слава Ч.Айтматова в Европе была увенчана нимбом "Der Große Kirgise" - Великий Киргиз.

На встрече, представляя Ф.Хитцера читателям Айтматов сказал: "Он переводит то, что я ещё не успел сказать". В этих словах высшая оценка единения писательских душ.

Ф.Хитцер внес большой вклад в развитие немецко-русских культурных отношений и был награжден медалью А.С.Пушкина. В 2011 году Хитцер был посмертно удостоен Международной премии Ч.Айтматова за лучший перевод его произведений, за долголетнюю работу с писателем, за любовь к его творчеству. Герои его произведений вошли в души народов разных вероисповеданий и национальностей. И после таких встреч понимаешь, как много общего у народов мира. Давайте вместе вспомним образы, созданные летописцем ХХ века.

Джамиля - драматическое и лирическое повествование о всё побеждающей силе любви. Писатель наделил свою героиню, дочь табунщика, независимым вольным характером, совместил воедино женские и мужские черты. Она жизнерадостна, правдолюбива, справедлива, смелая и решительная, одновременно нежная, с тонкой чувствительной душой. "Джамиля бросалась в глаза своими уверенными, точными движениями, легкой походкой и нельзя было не заглядеться на неё." Когда обстоятельства военного времени потребовали, она ловко справлялась с любой работой, так как её нельзя было делить на мужскую и женскую.

Принимая участие в скачках "Догони девушку" Садык не сумел догнать Джамилю, и она одержала победу. Обиженный Садык похитил её, и по киргизским обычаям, она стала его женой. В её душе долго прорастало затаённое чувство любви к Данияру. В повести отражена борьба между возникшим чувством любви и вины за нарушение родовых и семейных традиций, впитавших заветы предков. Жизнь круто ломает старые устои. Джамиля нашла своё трудное счастье. Перед ними широкая светлая даль.

В читательском сердце остаётся горечь от несправедливости, oбид и непонимания, после прочтения повести "Тополёк мой в красной косынке".

Асель - светлый образ, главная героиня, нарисованная Айтматовым. Повествование представлено беседами автора с героями повести.

Ильяс рассказывает: "Асель тронула моё сердце, взбудоражила душу, но у нее есть жених - родственник матери. Их семьи поддерживали родство между собой из поколения в поколения. Родители Асель не допускают мысли отдать её кому-нибудь в не своего рода. Слова Ильяса: "Эх, до каких же пор старые обычаи будут нам молодым, жизнь ломать". Трепетная, нежная, божественная Асель ответила на его чувства взаимностью. Ильяс ощутил, как это прекрасно любить и быт любимым. Они жили дружной гармоничной парой. У них рождается ребенок. Но этому счастью пришел конец. Илья не сохранил верность, поддался чувственным слабостям. Асель страдает от нанесенной её раны любви, всё прекрасное, что было между ними перечеркнуто, семейный очаг разрушен. Она уходит с ребенком в никуда. К Ильясу, приходит позднее раскаяние. Асель которую он нежнo называл "моя утренняя заря", шептал её на ушко "Никому, никогда не дам в обиду, тополек мой в красной косынке!", он потерял. Нельзя унести с собой любовь любимого человека.

Образ мудрой Толгонай, Айтматов раскрывает в форме диалога, чтобы выразить свои мысли, которые он вместе со своей героиней отдает на суд читателей, в повести "Материнское поле". Толгонай задает вопрос: "Скажи мне мать земля, скажи правду: Могут ли люди жить без войн". И земля отвечает: "Это не от меня, а от людей зависит, их разума и мудрости. Эй, люди, живущие на белом свете, что вам нужно - земли? Вот я земля! Я для всех вас одинакова, вы все для меня равны. Мне нужна ваша дружба, ваш труд. Бросьте в борозду одно зерно - и я вам дам сто зерен. Воткните прутик - и я выращу вам чинару. Посадите сад - и я засыплю вас плодами. Разведите скот - и я буду травой. Стройте дома - и я буду стеной. Я бесконечна, я безгранична, я глубока и высока, меня для всех вас хватит сполна!".

В этом диалоге обычная разговорная речь, но сколько в ней мудрости и правды, красоты и смысла родной природы. Он долго звучит в читательском сердце.

Война отняла у Толгонай мужа и сыновей, но она не склонилась перед печальной действительностью, в ней сохранилось богатство её души. И все её мысли направлены на то, что она обязательно расскажет о всех тяготах военного времени, о своей жизни маленькому Джанболоту, продолжателю жизни на земле, чтобы не поворачивался он к жизни спиной, а всегда прямо смотрел ей в глаза.

В 1970 была опубликована повесть "Белый пароход". Главные темы в повести природа и человек, ответственность взрослых перед детьми. Многослойная структура повести, где реальность переплетается с легендой. Трагедия маленького мальчика, который верил в сказку и не смог принять реальность. Айтматов заканчивает повесть словами: "Детская совесть в человеке - как зародыш в зерне, без зародыша зерно не прорастает. И что бы ни ждало нас на свете, правда пребудет вовеки, пока рождаются и умирают люди....".

Повесть покидает пространство прозы Айтматова и попадает в поле зрения кинорежиссера Болота Шамшиева и получился шедевр "Белый пароход". После просмотра фильма печаль и слёзы зрителей. Кинематографический мир Европы узнал, что есть Киргизское кино. Позже этот фильм был представлен на Международном кинофестивале в Венеции и Берлине.

"Плаха" самый сильный, глубокий, горький и драматичный роман Ч.Айтматова, выходит в перестроечное время. На фоне разрешённой гласности "Плаха" производит поразительный эффект. Писатель затронул темы, о которых не принято было говорить. Что они есть в нашем обществе; падение нравственности, экологические проблемы. Если прежде все беды на земле связывались со стихийными бедствиями: потопы, цунами, землетрясения, засуха. Все это казалось неизбежной участью человека. В наше время нарушено взаимодействие в системе "человек - общество - природа". Воздействие человека на природу усилилось да таких пределов, что он отрекся от родства с природой и устремился к алчности и отчуждению, превратил в кошмар жизнь животных. Трудно описать мощь предлагаемых писателeм идей и аналогий.

Из всех линий романа для меня, подчеркивал Айтматов, безусловно, главный Авдий. Через его образ я пытался совершить путь через религию - к человеку. Не к богу, а к его творению, к человеку. Острое чувство жизни и великая сила критической мысли автора способствовали появлению этого героя. Мораль Авдия, являющаяся продуктом его глубоких религиозных убеждений, регулирует его мысли и действия. Его мораль - основа отношений человека к природе и обществу, другим людям, самому себе. Ему небезразличны судьбы окружающих его людей. Авдий, с остро обозначенным чувством личной ответственности за всё, что происходит в жизни, считает, что наркомания - социальная катастрофа, которую нельзя замалчивать. Его терзает мысль как найти нехоженые тропы к умам и сердцам этих потерянных людей. Он пытается исследовать проблему пристрастия молодежи к употреблению наркотических веществ и внедряется в банду "Гонцов", которые нелегально добывают коноплю. Он чувствует на себе ответственность за этих подростков, старается пробудить в них луч раскаяния и искру совести, поставить их на путь истины, посеять в их сердца и души зерна добра и справедливости, чтобы сохранить всё человеческое в человеке. Айтматов разделяет взгляды Авдия и вкладывает в него мысли: "О Боже," подумал Авдий, "если бы природа обладала мышлением, каким тяжким грузом вины легла бы на неё эта чудовищная взаимосвязь между дикорастущей флорой (конопля - анаша) и нравственной деградацией человека." Судьба Авдия трагична, его лишают жизни те, которых он хотел сделать лучше.

И своё признание в любви к великому писателю, мне бы хотелось закончить словами писателя лауреата Нобелевской премии Д.Киплинга:

«По вкусу если труд мой был

Кому-нибудь из вас,

Пусть буду скрыт я темнотой

Что к вам придет в свой час.

И память обо мне храня.

Один короткий миг,

Расспрашивайте про меня

Лишь у моих же книг».

Произведения Айтматова переведены на 150 языков мира, а общий тираж его произведений составил 80 миллионов. Айтматов живет и будет жить в благодарной памяти своих читателей.

Рита Герман - рожденная в Киргизии.

P.S. Эту статью прислала Калича Болокбаева, вот что она пишет:

«Здравствуйте. Мне 59 лет и я выпускница 1985 г. Кыргызского государственного национального университета. Одним из самых заслуженных и достойных преподавателей была Герман Рита Михайловна (по анализу хоз. деятельности). Она на пмж уехала в Германию в 90-ые годы. Ей уже за 80 лет, но она ведет активную деятельность, пишет учебные пособия для студентов. Интеллигентная, умная женщина с тонким чувством юмора и изысканным вкусом. Она хоть и живет в Германии уже много лет, но любит свою родину Кыргызстан, ее культуру, писателей.