СВР МВД: продолжается работа по очищению рядов милиции от взяточников

Бишкек, "Саясат. kg". Особое внимание уделяется выявлению таких фактов, как формальное отношение к рассмотрению жалоб и заявлений граждан, укрытие преступлений от учета, вымогательство взятки, грубость.

Служба внутренних расследований МВД ведёт систематическую, комплексную работу для очищения рядов органов внутренних дел от предателей интересов службы, взяточников, нарушителей закона и прочих элементов, подрывающих авторитет милиции в глазах общества и наносящих непоправимый ущерб. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Особое внимание уделяется выявлению таких фактов, как формальное отношение к рассмотрению жалоб и заявлений граждан, укрытие преступлений от учета, вымогательство взятки, грубость.

11 мая 2022 года в СВР МВД КР обратился гражданин Б.Э., который сообщил что сотрудники милиции по имени «Искен» и «Каниет», с марта 2022 года вымогают деньги – 15.000 сомов, за нераспространение видеозаписи, скачанной с телефона заявителя без его ведома.

Факт зарегистрирован в единый регистр преступлений следственную службы МВД КР, возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст.343 ч.1 (вымогательство взятки) УК Кыргызской Республики.

3 июня 2022 года при проведении следственно-оперативных мероприятий, примерно в 20:20 часов по улице Суюмбаева г. Бишкек, возле здания УВД Свердловского района, при получении требуемой суммы задержаны оперативнй сотрудник УВД Свердловского района г.Бишкек майор милиции А.И. и следователь УВД Свердловского района г.Бишкек старший лейтенант милиции З.К.

При личном досмотре, у задержанных обнаружены и изъяты вещественные доказательства.

После проведения допросов и других следственных действий задержанные водворены в ИВС ГУВД г.Бишкек.

МВД КР принимать меры по выявлению коррумпированных, продажных милиционеров. Продолжается работа по выявлению и пресечению преступлений коррупционного и иного характера, совершаемых отдельными сотрудниками ОВД.