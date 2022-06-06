Кому нужно вакцинироваться от оспы, пояснил иммунолог

Вакцина против обезьяньей оспы эффективнее защищала бы людей от этого заболевания и помогала бы контролировать ситуацию в очаге распространения вируса, отметил иммунолог.

Вакцинация от натуральной оспы может понадобиться только представителям определенных профессий, а для всех людей пока не рассматривается. Таким мнением в интервью радио Sputnik поделился кандидат медицинских наук, иммунолог Николай Крючков.

"Может быть, понадобится сделать прививку от натуральной оспы группам риска, которые сейчас определяются. Например, людям, которые в силу профессиональной деятельности могут столкнуться с заболевшими этой инфекцией и заразиться: медицинским работникам, работникам пограничного контроля, экстренных служб. Кроме того, нужно смотреть, как в конкретной стране сейчас распространяется инфекция. Существуют и другие меры подавления инфекции, помимо вакцинации", — отметил Николай Крючков.

Специальная вакцина против обезьяньей оспы эффективнее защищала бы людей от этого заболевания и помогала бы контролировать ситуацию в очаге распространения вируса — в Западной Африке, полагает он.

"Думаю, что нужна вакцина именно от обезьяньей оспы, потому что на самом деле плохо контролируется инфекция именно в эндемичном регионе — в Западной Африке. Там ситуация резко обострилась в последние несколько лет. Если бы вакцина была создана, была бы эффективнее, чем от натуральной оспы, и удалось бы провести вакцинацию в эндемичном регионе, то мы бы получили значительно лучший контроль над инфекцией и в глобальном масштабе", — пояснил Николай Крючков.

Sputnik Кыргызстан