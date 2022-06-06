Комплекс «Манас айылы». Объявлен конкурс на проект реконструкции

В Кыргызстане объявлен открытый архитектурный конкурс на проектирование реконструкции культурно-этнографического комплекса «Манас айылы».
Об этом на пресс-конференции сообщил первый заместитель управляющего делами президента Нуртазин Джетыбаев.
По его словам, призовой фонд конкурса — около 3 миллионов сомов. Средства выделены спонсорами.
«Из бюджета мы ничего не потратим», — сказал Нуртазин Джетыбаев.
Он отметил, что победитель конкурса получит 1,5 миллиона сомов, занявшие второе место — 1 миллион, третье — 900 тысяч. «Заявки принимаются до 5 июля, победителя планируем объявить 12 июля», — добавил заместитель управляющего делами президента.
Напомним, комплекс на баланс генеральной дирекции свободной экономической зоны «Бишкек» передали в 1998 году. «Манас айылы» находится в плачевном состоянии много лет.
В 2019-м министр культуры, информации и туризма Азамат Жаманкулов обещал, что изучит варианты реконструкции в случае передачи «Манас айылы» на баланс министерства.
В апреле стало известно, что комплекс отреставрируют. Тогда с проектом реконструкции ознакомился президент Садыр Жапаров.
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