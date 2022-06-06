По делу главы Минздрава допросят Улукбека Марипова и Артема Новикова

Бывшего премьер-министра Улукбека Марипова и экс-вице-премьера Артема Новикова допросят в рамках уголовного дела по закупке вакцин.
Об этом в зале Октябрьского райсуда сообщил прокурор, выступавший по избранию меры пресечения для временно отстраненного министра здравоохранения Алымкадыра Бейшеналиева.
Адвокат Кайсын Абакиров спросил у прокурора о действиях в отношении Новикова и Марипова, которые также проходят по уголовному делу по закупке вакцин от COVID-19.
Прокурор сообщил, что в рамках возбужденного уголовного дела Новикову и Марипову будет дана юридическая оценка. На вопрос, были ли они допрошены следствием, следователь прокуратуры отвечать отказался.
Напомним, министр здравоохранения Алымкадыр Бейшеналиев был задержан 2 июня сотрудниками Генпрокуратуры. В отношении него расследуется семь уголовных дел. Помимо прочего, его обвиняют в заведомо невыгодном заключении договора о закупке вакцин на сумму более 1 млрд сомов. 4 июня глава Минздрава был заключен под стражу в СИЗО ГКНБ до 2 июля 2022 г. Его адвокаты намерены обжаловать решение суда.
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