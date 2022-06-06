Генпрокурор прокомментировал свое отстранение в Facebook

Курманкул Зулушев прокомментировал свое временное отстранение от должности в соцсети Facebook.

"Распоряжение президента не обсуждается. Глава государства имеет право принять любое решение. Решил всем вам ответить на своей личной странице. Беспристрастность - есть суждение совести каждого. Я разъяснил и оценил любое дело в рамках закона. Закон един для всех граждан и государственных служащих! Моя работа заключается в том, чтобы следить за исполнением закона", - говорится в публикации.

Напомним, Генпрокуратура возбудила семь уголовных дел в отношении министра здравоохранения Алымкадыра Бейшеналиева. Одно уголовное дело возбуждено по статье о коррупции, два - о вымогательстве взятки и четыре - по статьям о злоупотреблении должностным положением и заключении заведомо невыгодного контракта.

Генпрокурор прокомментировал свое отстранение в Facebook



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