Шантаж с видео. В Бишкеке задержали милиционеров по подозрению в вымогательстве

Милиционеры Свердловского РУВД Бишкека вымогали у бишкекчанина деньги.
Об этом редакции Kaktus.media сообщили сотрудники силовых структур.
По их словам, 3 июня сотрудники службы внутренних расследований и следственного управления МВД задержали по подозрению в получении взятки следователя и оперуполномоченного Свердловского РУВД Бишкека.
Как выяснилось, они вымогали 15 тыс. сомов у бишкекчанина под угрозой распространения в соцсетях некой видеозаписи. Оказалось, что милиционеры без ведома потерпевшего скачали запись с его мобильного телефона и шантажировали его.
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