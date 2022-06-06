Стало известно, когда будут подведены результаты ОРТ

Участники общереспубликанского тестирования могут получить сертификаты с результатами с 27 июня по 4 июля.

Об этом агентству Sputnik Кыргызстан сообщили из Министерства образования и наук.

Напомним, ОРТ по стране прошло с 24 по 28 мая. Но так как некоторые школы и колледжи по определенным причинам не смогли принять в нем участие, дополнительное тестирование должно состояться 24-25 июня.

«С 27 июня по 4 июля все выпускники, в том числе участники дополнительного этапа получат сертификаты», - говорится в сообщении.

Результаты ОРТ невозможно узнать онлайн. Баллы будут указаны только в самом сертификате.

Источник: Sputnik.kg, gezitter.org