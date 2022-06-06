Отборочный турнир Кубка Азии-2023. Сборная Таджикистана приехала в Бишкек

Сборная футболистов Таджикистана прибыла в Бишкек для участия в отборочном турнире Кубка Азии-2023 в группе F.
Об этом журналистам сообщил ее главный тренер Петр Сегрт.
Отмечается, что на матч приехали 25 игроков, отобранных самим тренером. 23 из них попадут в окончательный список тех, кто будет принимать участие в отборочном турнире.
Соперниками сборной Таджикистана в группе F стали команды Мьянмы (игра состоится 8 июня), Сингапура (11 июня) и Кыргызстана (14 июня).
Все три матча пройдут в Бишкеке на стадионе имени Долона Омурзакова.
По итогам турнира в финал кубка Азии-2023 выйдут победители шести отборочных групп и пять лучших вторых команд.
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