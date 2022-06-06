Футболист Лионель Месси забил пять голов за матч в ворота Эстонии

Лионель Месси забил пять голов за Аргентину в товарищеском матче с Эстонией (5:0).
Об этом пишет eurosport.com.
На восьмой минуте он забил пенальти, к концу тайма сделал дубль, во втором тайме оформил пента-трик.
Таким образом, аргентинец забил 86 голов за сборную. В списке лучших бомбардиров национальных команд форвард вышел на четвертое место. Лидирует в этом списке нападающий сборной Португалии Криштиану Роналду со 117 голами.
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