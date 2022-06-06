В МИД Кыргызстана прокомментировали конфликт на границе с Таджикистаном

При этом подчеркнул, что все имеющиеся проблемы должны решаться исключительно политико-дипломатическими средствами.

Официальный представитель МИД Кыргызстана Авазбек Атаханов прокомментировал пограничный инцидент, произошедший 3 июня в местности Булак-Башы, на границе с Таджикистаном, в ходе которого двое военнослужащих Кыргызстана получили тяжелые ранения.

Он отметил, что МИД Кыргызстана исходит из неизменной позиции о необходимости соблюдения достигнутых договоренностей не создавать в дальнейшем условия, которые могут привести к эскалации ситуации на приграничных территориях между двумя странами.

При этом подчеркнул, что все имеющиеся проблемы должны решаться исключительно политико-дипломатическими средствами.

По мнению Атаханова, во избежание повторения подобных ситуаций стороны должны обоюдно стремиться к созданию конструктивной и благожелательной атмосферы в решении приграничных вопросов для исключения в будущем различных сценариев боестолкновений, которые могут повлечь гибель граждан и военнослужащих с обеих сторон и разрушить многовековые добрососедские взаимоотношения между двумя народами.



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