В МИД Кыргызстана прокомментировали конфликт на границе с Таджикистаном

При этом подчеркнул, что все имеющиеся проблемы должны решаться исключительно политико-дипломатическими средствами.
Официальный представитель МИД Кыргызстана Авазбек Атаханов прокомментировал пограничный инцидент, произошедший 3 июня в местности Булак-Башы, на границе с Таджикистаном, в ходе которого двое военнослужащих Кыргызстана получили тяжелые ранения.
Он отметил, что МИД Кыргызстана исходит из неизменной позиции о необходимости соблюдения достигнутых договоренностей не создавать в дальнейшем условия, которые могут привести к эскалации ситуации на приграничных территориях между двумя странами.
При этом подчеркнул, что все имеющиеся проблемы должны решаться исключительно политико-дипломатическими средствами.
По мнению Атаханова, во избежание повторения подобных ситуаций стороны должны обоюдно стремиться к созданию конструктивной и благожелательной атмосферы в решении приграничных вопросов для исключения в будущем различных сценариев боестолкновений, которые могут повлечь гибель граждан и военнослужащих с обеих сторон и разрушить многовековые добрососедские взаимоотношения между двумя народами.
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