Официально: Жаркынбек Касымбеков будет временно исполнять обязанности главы Минздрава

На Жаркынбека Касымбекова возложено временное исполнение обязанностей министра здравоохранения.

Об этом сообщает администрация президента.

Известно, что Садыр Жапаров подписал указ, согласно которому на период отсутствия министра здравоохранения временное исполнение обязанностей министра здравоохранения возложено на Касымбекова Жаркынбека Орозбековича - заместителя министра здравоохранения страны.

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