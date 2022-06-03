Стрельба на границе. Таджикистан перебрасывает военную технику

По состоянию на 14.00 перестрелка между пограничными подразделениями Кыргызстана и Таджикистана на кыргызско-таджикском участке границы продолжается.

Об этом 24.kg сообщили в Погранслужбе ГКНБ.

Ведомство фиксирует переброску таджикской стороной военной тяжелой техники к линии границы.

«ПС ГКНБ принимает все меры по недопущению эскалации обстановки на кыргызско-таджикской границе», — сказали редакции.



Ссылка: https://24.kg/proisshestvija/235767/