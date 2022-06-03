3 июня на кыргызско-таджикском участке государственной границы произошел инцидент с применением оружия.
Об этом сообщает пресс-служба погранслужбы КР.
По ее данным, в ходе несения службы в местности Булак-Башы Баткенского района Баткенской области пограничный наряд ПС ГКНБ КР обнаружил пограничников ПВ ГКНБ РТ, которые незаконно пересекли условную линию границы и прошли на территорию Кыргызстана.
Игнорируя законные требования пограничников ПС ГКНБ КР покинуть территорию Кыргызской Республики, таджикские пограничники открыли огонь по кыргызским военнослужащим.
Между пограничными нарядами двух стран завязалась перестрелка, в ходе которой таджикская сторона применила минометы.
По предварительным данным, раненных и пострадавших с кыргызской стороны нет.
В целях стабилизации обстановки на место инцидента выехал начальник управления ПС ГКНБ КР по Баткенской области полковник К. Толонбаев и командир Баткенского пограничного отряда полковник Р. Миршакиров.
Пограничная служба ГКНБ Кыргызской Республики отмечает, что несмотря на проведенные сегодня телефонные переговоры и достигнутые договорённости о прекращении огня между Директором Пограничной службы ГКНБ КР генерал-майором У.З. Шаршеевым и командующим Пограничными войсками ГКНБ Республики Таджикистан генерал-полковником Р. Рахмонали – таджикская сторона не прекращает огонь.
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