В Налоговую службу можно устроиться только коррупционным путем — депутат

По его словам, желающие устроиться на работу в НС испытывают большие трудности.

«На работу в Налоговую службу можно устроиться только коррупционным путем», — заявил депутат Ырысбек Атаджанов на выездном заседании парламентской фракции «Ата Журт Кыргызстан».

По его словам, желающие устроиться на работу в НС испытывают большие трудности.

«Можно устроиться только по коррупционной схеме — все так сложно», — сказал нардеп и добавил, что зарплата у фискалов маленькая, но желающих устроиться в ведомство много.

Председатель Налоговой службы Алтынбек Абдувапов пояснил, что на работу в НС набирают через Государственную кадровую службу. «Вакансий много. Сто мест у нас свободны. Мы берем всех, кто прошел тестирование Кадровой службы», — отметил он.



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