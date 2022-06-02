Раскорячился ради справедливости. Балбак Тулобаев о критике в соцсетях

Сегодня на заседании Жогорку Кенеша депутат Балбак Тулобаев пожаловался, что парламент со всех сторон ругают.

«Нам труднее всего. Сверху ругает Адахан Кимсанбаевич (Мадумаров. — Прим. 24.kg), снизу — Камчыбек Кыдыршаевич (Ташиев). Ничего, мы исправимся», — заявил Балбак Тулобаев.

«Поэтому не раскорячивайся. Если будешь на одной стороне, то никто не будет ругать», — предупредил его глава ГКНБ Камчыбек Ташиев.

Депутат оправдался, что всегда поддерживает кабинет министров.

«Я тоже поддерживаю кабмин. Иногда ради справедливости ногу приходится согнуть. Исправимся, исправимся. Нам приходится выслушивать ругань от Адахана Кимсанбаевича из-за защиты кабмина», — ответил нардеп.

Балбак Тулобаев позже отметил критику в социальных сетях из-за замечания Камчыбека Ташиева.

«Сегодня мы так развеяли тоску. В соцсетях бурно обсуждают, что Камчыбек Ташиев поругал Балбака. Я на стороне народа. Раскорячивание — это справедливость. Я всегда на стороне народа и президента. В Facebook пишут разные провокации, на это я внимания не обращаю. Иногда из-за ситуации бывает, Камчыбек Кыдыршаевич, приходится раскорячиваться» , — сказал он, обращаясь к главе ГКНБ.

«Теперь исправились», — добавил нардеп.



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